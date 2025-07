Psg-Bayern Monaco | le probabili formazioni e dove vederla

Il duello tra PSG e Bayern Monaco, valido per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025, promette scintille. Le due grandi potenze del calcio internazionale si sfideranno sabato 5 luglio alle 18 presso il Mercedes Benz Stadium di Atlanta, in una partita che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia delle competizioni mondiali. Scopri le probabili formazioni e dove seguire questa sfida epica!

Gara valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Le due superpotenze del calcio internazionale si trovano di fronte dopo la finale di Champions League del 2020, vinta dai bavaresi, per conquistare un posto tra le prime quattro squadre al mondo. Psg-Bayern Monaco si giocherà sabato 5 luglio 2025 alle ore 18 presso il Mercedes Benz Stadium di Atlanta. PSG-BAYERN MONACO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi sono arrivati a questo punto della competizione forti di una stagione praticamente perfetta, avendo vinto Champions League, Ligue 1 e Coppa nazionale. Il percorso della squadra di Luis Enrique è stato quasi impeccabile in questa manifestazione, con il primo posto nel Gruppo B, dove sono scivolati soltanto con il Botafogo, e la netta affermazione agli ottavi contro l’Inter Miami per 4-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Psg-Bayern Monaco: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: bayern - monaco - probabili - formazioni

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

#Flamengo-#BayernMonaco: dove vederla, orario e probabili formazioni Vai su X

?Bayern Monaco-Benfica: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club Vai su Facebook

PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, orario e dove vederla; Flamengo-Bayern Monaco oggi al Mondiale per Club. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Flamengo-Bayern probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Danilo, Alex Sandro, Jorginho, Wesley, Musiala e Kane.

PSG-Bayern Monaco: dove vederla, orario e probabili formazioni - Bayern Monaco: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Mercedes- Si legge su calcionews24.com

PSG – Bayern Monaco: formazioni, pronostico e dove guardarla - Germain e Bayern Monaco, si affrontano nei quarti di finale della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, in un match che ... Scrive stadiosport.it