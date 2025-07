Sapevate che i capelli rossi sono tra i più forti? Eppure anche loro hanno bisogno di qualche cura extra sotto il sole rovente

I capelli rossi, simbolo di personalità forte ed emancipata, sono tra le sfumature più in voga per l’estate 2025. Sia naturali che tinti, richiedono cure extra sotto il sole cocente per mantenerli luminosi e sani. Scopri come valorizzare la tua chioma rossa con i consigli dei migliori hairstylist e lasciati ispirare dalle tendenze più hot della stagione!

N aturali o tinti, i capelli rossi sono tornati di moda. Saranno, infatti, una delle più forti tendenze capelli estate 2025. Del resto sono da sempre associati a una personalità forte ed emancipata. Si pensi a Rosso Malpelo, Pippi Calzelunghe, Jessica Rabbit, Ribelle. Fatto sta che anche gli hairstylist nelle collezioni colore di stagione hanno recuperato le sfumature fulve dei pittori del Cinquecento per riproporle su raccolti rigorosi, chiome sciolte e code basse. Ma come si trattano e mantengono i capelli rossi? Soprattutto in estate quando esposti a raggi Uv, vento e salsedine? Passione capelli rossi: le tonalità da copiare alle star X Leggi anche › Capelli rossi, le tre tendenze dell’estate, dal “Carrot Cake” al “Taki Hot Red” Come curare i capelli rossi in estate nel modo corretto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sapevate che i capelli rossi sono tra i più forti? Eppure, anche loro hanno bisogno di qualche cura extra, sotto il sole rovente

