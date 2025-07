Il caso Ramy l' ultima offesa agli italiani L' editoriale di Cerno

il caso Ramy rappresenta un'ulteriore ferita per il senso di sicurezza degli italiani. In un contesto già minato dalla criminalità, le azioni di questi soggetti evidenziano quanto sia urgente rivedere le strategie di controllo e tutela del territorio. È la prova che bisogna agire subito, senza compromessi, per restituire dignità e tranquillità alla nostra comunità. La nostra cittadinanza merita rispetto e sicurezza, e non può più aspettare.

Vediamo se ho capito bene: nella Milano di Beppe Sala infestata di delinquenti due di questi, a bordo di uno scooter, non si fermano all'alt dei carabinieri. Il tizio che guida ha fatto uso di alcol e droga, il tizio dietro, tale Ramy, lo incita a fuggire. i militari, come è normale che sia, di fronte ai due autocertificati criminali (un cittadino che non ha nulla da nascondere si ferma e esibisce i documenti, poi risale sullo scooter e se ne va) li inseguono. Dopo alcuni minuti il tizio che guida lo scooter perde il controllo, si schianta contro un palo e l'amico muore. Ora scopriamo che anziché indagare il delinquente alla guida dello scooter la nostra giustizia pensa bene di indagare il carabiniere, al quale dovremo invece dare una onorificenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il caso Ramy l'ultima offesa agli italiani. L'editoriale di Cerno

Un altro caso Ramy a Milano: nordafricano sfugge a un posto di blocco e muore, scatta la rivolta - Un nuovo caso Ramy scuote Milano: un giovane nordafricano di 21 anni, originario della Libia, muore durante un tentativo di fuga da un posto di blocco.

"Ricorderete il tormentone di questo inverno: verità per Ramy, il ragazzo che ha perso la vita a Milano nel corso di un inseguimento con i carabinieri... Questa verità dopo 6 mesi è arrivata": il punto di Pietro Senaldi, condirettore di Libero #Ramy #PietroSenaldi Vai su Facebook

Caso Ramy, la Procura tira le fila. Rischia il processo anche il militare: “Guidava troppo vicino allo scooter” - Accusa di omicidio stradale per il 23enne Fares e per il carabiniere al volante nella fase finale della corsa. Da msn.com