Veneziatoday.it - Esce di strada e va a stare nel fossato, perde la vita un 40enne

Leggi su Veneziatoday.it

Incidente mortale in una laterale della Romea nel pomeriggio di domenica 16 marzo: è successo verso le 17 quando i vigili del fuoco, già nei paraggi per un altro sinistro accaduto nelle vicinanze e per poi l'incendio di un veicolo, si sono precipitati in via Bastiette dove un uomodi.