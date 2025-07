Alpi il grido d’allarme dei ghiacciai morenti Cresce il rischio per gli alpinisti

Il grido d’allarme dei ghiacciai morenti risuona sempre più forte, con rischi crescenti per gli alpinisti. La Svizzera ha già visto scomparire tutta la neve dello scorso inverno, in anticipo rispetto agli anni passati. Piero Calvesi del Cai avverte: “Sette gradi alla Capanna Margherita. La neve sciolta espone nuovi crepacci, aumentando i pericoli in montagna.” È il momento di agire per salvare il nostro patrimonio glaciale.

In Svizzera si è già fusa tutta la neve dello scorso inverno. In genere avveniva ad agosto. Piero Calvesi del Cai: "Sette gradi misurati alla Capanna Margherita. La neve sciolta espone nuovi crepacci".

