Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

In apertura dei giornali, l'esplosione del distributore gpl a Roma con decine di feriti. La Casa Bianca minaccia aumento dazi per l'Ue sui prodotti agricoli. Scontro sui pedaggi autostradali, passo indietro del governo. Ok di Hamas nei negoziati per la tregua a Gaza. Guerra in Ucraina, Putin non si ferma, Trump riapre a Zelensky. Sport, al via il Tour del France.