Arcieri maremmani in luce. Gran trionfo ad Ugnano.

Il weekend si trasforma in una celebrazione del talento degli Arcieri Maremmani a Ugnano, dove la Compagnia Maremmana Arcieri ha regalato emozioni e successi. Con due giornate di gare intense e appassionanti, i nostri giovani campioni hanno scritto un capitolo indimenticabile di vittorie, dimostrando che passione e dedizione portano sempre grandi trionfi. Un trionfo che non fa che rafforzare il loro prestigio e la loro tradizione.

ARCO Doppio trionfo ad Ugnano per la Compagnia Maremmana Arcieri. Weekend da incorniciare per i tiratori biancorossi, protagonisti assoluti nelle due giornate di gara svoltesi in provincia di Firenze. Il primo giorno di gare i riflettori erano puntati sulla prima competizione, dove i giovani hanno ottenuto un primo ed un secondo posto: primo posto per Mattia Menditto nell’Arco Olimpico Allievi Maschile, secondo posto per Alessia Bilisari nell’Arco Olimpico Allieve Femminile. Poi nel secondo giorno di gare sono arrivati incredibili risultati con cinque primi posti, tre secondi ed un quarto posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it