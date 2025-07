Mondiale per Club Palmeiras Chelsea | non basta la magia di Estevao ai brasiliani I Blues sfideranno il Fluminense in semifinale!

Nella notte italiana e serata statunitense, il Chelsea conquista una vittoria emozionante contro il Palmeiras, assicurandosi un posto in semifinale del Mondiale per Club. Non basta la magia di Estevao ai brasiliani, che si inchinano ai ragazzi di Potter, pronti a sfidare il Fluminense in un match che promette spettacolo. La competizione si infiamma: chi si aggiudicherà il trofeo più ambito? Rimanete sintonizzati!

Mondiale per Club, Palmeiras Chelsea: sblocca Palmer, pareggia Estevao con una magia, ma in semifinale vanno gli inglesi! Il primo gioiello su azione di Cole Palmer, la prima magia di Estevao, l'esordio di Joao Pedro negli inglesi. Nella notte italiana, e serata statunitense, il Chelsea vince 2-1 contro il Palmeiras e stacca il pass per .

E' una delle stelle del Mondiale per club il brasiliano Estevao Wilian, 18 anni compiuti lo scorso aprile.

