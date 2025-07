Tv e cinema in lutto per la tragica morte del grande attorefan e colleghi distrutti dalla notizia

Il mondo dello spettacolo piange una grande perdita: la notizia della scomparsa di un attore iconico, amata star di Hollywood e volto noto delle nostre serie preferite, ha sconvolto fans e colleghi. A soli 56 anni, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro, se ne va un artista che ha saputo emozionare, ispirare e intrattenere generazioni intere. La sua memoria vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha amato.

Una notizia che ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo arriva da Clearwater, in Florida, dove nelle ultime ore si è spento un amato interprete della televisione e del cinema internazionale. A soli 56 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro, se n’è andato uno degli attori più carismatici della sua generazione, protagonista di celebri serie tv e pellicole che hanno segnato l’immaginario di milioni di spettatori. A darne notizia è stata la moglie, Kelly McMahon, attraverso una dichiarazione diffusa dal sito Deadline, nella quale ha ricordato il marito con parole commosse: “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito si è spento serenamente questa settimana dopo aver affrontato con coraggio il cancro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

