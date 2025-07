Nelli Castelnuovo premiato Miglior ds dell’Eccellenza

La Notte delle Stelle 2025, un evento che illumina il talento del calcio toscano, ha visto premiato Antonio Nelli, il brillante direttore sportivo del Castelnuovo, come miglior dirigente dell’Eccellenza. Sul palco dell’Art Hotel Museo di Prato, tra applausi e riconoscimenti, Nelli ha ricevuto le congratulazioni per il suo impegno e la sua passione. Ad Antonio Nelli sono arrivate le congratulazioni...

Presso l’ Art Hotel Museo di Prato si è celebrata la Notte delle Stelle 2025, organizzata come sempre dall’Almanacco del Calcio Toscano e da Tv Prato, in collaborazione con La Nazione. Durante la serata è stato premiato come miglior dirigente dell’Eccellenza il direttore sportivo del Castelnuovo Antonio Nelli, che nell’occasione era accompagnato dal vice presidente gialloblù Roberto Tamagnini. Ad Antonio Nelli sono arrivate le congratulazioni per l’impotante riconoscimento ricevuto di tutta la società del Castelnuovo e di tante altre della Valle del Serchio per questo significativo riconoscimento e per il grande lavoro che sta svolgendo e che continuerà a fare per tenere sempre in auge i colori gialloblù. 🔗 Leggi su Lanazione.it