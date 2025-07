Toni Servillo e Roberto Andò all’Ischia Film Festival | È un abbaglio è credere che i massacri le guerre il riarmo possano essere una soluzione

Toni Servillo e Roberto Andò conquistano il pubblico dell’Ischia Film Festival con il loro capolavoro "L’Abbaggio", un film che mette in luce come la guerra, i massacri e il riarmo siano spesso illusioni da sfatare. Accolti con entusiasmo, presentano un’opera che invita a riflettere sui veri valori della pace, dimostrando ancora una volta come il cinema possa essere ponte tra storia e speranza.

Accolti da un caloroso abbraccio del pubblico e degli studenti di cinema che hanno seguito con straordinario interesse la masterclass, sono arrivati all’Ischia Film Festival, con la direzione artistica di Michelangelo Messina, Toni Servillo e il regista Roberto Andò, per presentare quel gioiellino cinematografico che è L’abbaglio, il film ambientato durante lo sbarco dei Mille in Sicilia che racconta la storia di un pezzo della spedizione dei Mille dal punto di vista del colonnello Orsini, personaggio realmente esistito, impegnato a salvare i suoi uomini, e da quello di Domenico e Rosario ( Ficarra e Picone), due cialtroni arruolatisi per ragioni diverse, ma così vigliacchi da scappare subito, al primo sbarco. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Toni Servillo e Roberto Andò all’Ischia Film Festival: “È un abbaglio è credere che i massacri, le guerre, il riarmo, possano essere una soluzione”

In questa notizia si parla di: film - toni - servillo - roberto

Toni Sevillo al Giffoni Film Festival: un’icona del cinema incontra i giovani il 21 luglio - Il Giffoni Film Festival si prepara a vivere un momento memorabile: il 21 luglio, Toni Servillo, icona del cinema e della cultura italiana ed europea, incontrerà i giovani, condividendo con loro il suo talento e la sua passione.

Domani al cinema: L’Abbaglio! Il nuovo film di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone, arriva sul grande schermo dell' Arena Odeon ? 1860. Garibaldi, i Mille e un piano geniale che cambierà la storia. Tra colpi di scena, ironia e strategie audac Vai su Facebook

Toni Servillo e Roberto Andò, con L' Abbaglio il riconoscimento all'Ischia Film Festival; Toni Servillo: «Per il nuovo film con Sorrentino ho riprovato la gioia degli inizi»; L'abbaglio, il western italiano secondo Roberto Andò con Ficarra e Picone e Toni Servillo.

Servillo all'Ischia Film Festival. "Io e Sorrentino? Ormai innata complicità" - L'attore, sull'isola per presentare "L'abbaglio" di Roberto Andò, parla del rapporto col regista con cui ha appena finito di girare "La grazia" ... Secondo rainews.it

"L'abbaglio", Toni Servillo: "Va incontro al pubblico e per questo e' anche politico" - "Non solo intrattenimento" Calciomercato, Vlahovic al Milan: annuncio improvviso poco fa! msn.com scrive