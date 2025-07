Caldo mai così tanti malori | è allarme sulle spiagge

L’ondata di caldo record sta mettendo a dura prova cittadini e lavoratori, con migliaia di malori nelle spiagge e un allarme rosso in tutta Italia. La crisi si fa sentire anche in carcere, mentre le tensioni esplodono tra gli operai Electrolux. Un quadro complesso che richiede interventi immediati e strategie efficaci: è il momento di agire per tutelare la salute e i diritti di tutti.

Due vittime sui lidi sardi. Il ministero della Salute istituisce una task force. Situazione critica nelle carceri: un morto a Firenze. E alla Electrolux di Forlì gli operai sospendono il turno. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Caldo, mai così tanti malori: è allarme sulle spiagge

L’ondata di caldo ha colpito duramente anche il centro di Milano. Sulle Terrazze del Duomo, aumentano i malori tra i visitatori. Per questo, dal 7 luglio al 15 settembre sarà attivo un presidio medico fisso nelle ore più calde. Vai su Facebook

