Inter occhi su Dumfries e Sommer | clausole mercato e suggestioni – TS

Secondo quanto riportato da Tuttosport, alcuni talenti dell’Inter, come Denzel Dumfries e Sommer, potrebbero attirare l’interesse di altri club nonostante non siano considerati esuberi. Con clausole rescissorie accessibili e un mercato in fermento, il futuro di questi giocatori si fa più incerto che mai, aprendo suggestioni e opportunità per la società nerazzurra e i suoi tifosi. È il momento di seguire da vicino le mosse del mercato estivo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono alcuni giocatori dell’Inter che, pur non essendo considerati tra gli esuberi, potrebbero comunque avere mercato. OLANDA – Uno che potrebbe avere mercato in casa Inter è Denzel Dumfries, al centro delle voci delle ultime settimane. L’esterno olandese, assistito ora da Jorge Mendes, ha una clausola rescissoria fissata a 25 milioni di euro, valida fino al 15 luglio. Una cifra giudicata piuttosto bassa dal club nerazzurro, che stima il suo cartellino attorno ai 40 milioni. Il nome di Dumfries è stato accostato con insistenza al Barcellona, ma al momento non si registrano offerte concrete. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, occhi su Dumfries e Sommer: clausole, mercato e suggestioni – TS

In questa notizia si parla di: inter - mercato - dumfries - occhi

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Un giornalista spagnolo ha telefonato a Denzel Dumfries per chiedergli se andrà al Barcellona: da diverse ore vanno avanti questi rumors di mercato che riguardano l’esterno offensivo dell’Inter. La reazione: https://fanpa.ge/n9nh5 Vai su Facebook

Inter, occhi su Ndoye: possibile duello col Napoli; Calciomercato Inter, occhi su Henrique: quanto chiede il Marsiglia; FcIN - In attesa del rinnovo di Dumfries, l'Inter cerca a destra: occhi su Tchatchoua, c'è già una....

Mercato Inter, Dumfries ai saluti: Marotta ha già scelto il sostituto - Denzel Dumfries si avvicina verso l’addio: Beppe Marotta ha già messo gli occhi sul sostituto dell’olandese. Lo riporta spaziointer.it

Inter, Biasin: “Dumfries? Ho provato a capire se ci sono novità e ho raccolto che…” - Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Denzel Dumfries dopo la notizia della clausola di 25 milioni di euro ... fcinter1908.it scrive