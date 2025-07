Consorzio quando la difesa idraulica protegge anche le infrastrutture

Nel cuore di Arezzo, l'Arno svela la sua potenza, minacciando infrastrutture e sicurezza. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si impegna da settimane per rafforzare la difesa idraulica, un'operazione cruciale che dimostra come la tutela delle risorse possa proteggere anche le nostre comunità più fragili. Interventi mirati e innovativi, oltre a un impegno costante, sono la nostra risposta concreta alle sfide del territorio.

Arezzo, 5 luglio 2025 – Nel suo impetuoso percorso verso valle, l'Arno mostra tutta la sua forza e il carattere torrentizio che lo contraddistingue: un'energia capace di erodere in profondità le sponde, mettendo a rischio opere, infrastrutture e la stessa sicurezza idrogeologica del territorio. E' per contrastare le conseguenze di questo fenomeno che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è al lavoro dalla fine di giugno. L'intervento ha preso avvio da Castel San Niccolò, all'ombra dell'antico castello, dove le piene autunnali e invernali hanno spazzato via metri cubi di sedimenti, provocando gravi incisioni fluviali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consorzio, quando la difesa idraulica protegge anche le infrastrutture

