Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini interviene in merito alle polemiche seguite ai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza all’interno dei circoli del Valdarno

Il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, si pronuncia con fermezza sulle recenti polemiche scatenate dai controlli della Guardia di Finanza nei circoli del Valdarno. Con chiarezza e determinazione, evidenzia l'importanza della trasparenza e del rispetto delle norme, invitando tutte le parti coinvolte a mantenere un dialogo costruttivo. È fondamentale affrontare insieme le sfide per tutelare il territorio e rafforzare la fiducia nelle istituzioni, perché solo così si costruisce un futuro più solido e condiviso.

Arezzo, 5 luglio 2025 –  : "Rimango veramente basita nel constatare il susseguirsi di reazioni da parte di autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, parlamentari, assessori, consiglieri regionali del Pd, sindaci del territorio nei confronti dell'attività svolta dalla Guardia di Finanza, che ha effettuato come di consueto verifiche all'interno di alcuni circoli del Valdarno accertando presunte irregolarità fiscali, con relative contestazioni e sanzioni.

