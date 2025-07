Death Stranding 2 | Guida completa alle sorgenti termali e ai loro effetti segreti

Scopri il mondo misterioso e sorprendente di Death Stranding 2 attraverso la nostra guida dettagliata alle sorgenti termali. Questi luoghi segreti non sono solo punti di ristoro, ma chiavi fondamentali per potenziare Sam, sbloccare trofei nascosti e addirittura teletrasportarsi. Nove sorgenti uniche disseminate in tutta l’Australia ti aspettano: preparati a esplorare, scoprire effetti sorprendenti e immergerti in un’avventura che va oltre l’ordinario.

Nel mondo affascinante e frammentato di Death Stranding 2, le sorgenti termali non sono semplici punti panoramici, ma veri e propri strumenti di sopravvivenza. Sam può rigenerarsi, ottenere bonus temporanei, sbloccare due trofei nascosti e persino usare queste acque mistiche come mezzi di teletrasporto. Sparse per l’Australia, le sorgenti sono nove, ognuna con un’identitĂ unica, effetti benefici specifici e ricompense legate alla narrazione e all’esplorazione. Potrebbe interessarti anche Come viaggiare velocemente Come sbloccare le sorgenti termali e iniziare a usarle. Per accedere alle sorgenti termali, è fondamentale completare due ordini principali della storia: Ordine 23 – Affidato dal Dowser, permette di collegare il Laboratorio di Heartman alla rete chirale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Death Stranding 2: Guida completa alle sorgenti termali e ai loro effetti segreti

In questa notizia si parla di: sorgenti - death - stranding - termali

In Death Stranding 2 le Sorgenti Termali sono nuovi punti d'interesse segreti legati a una missione nascosta: vediamo come scavarle e dove trovarle tutte. Vai su Facebook

Death Stranding 2: come scavare le Sorgenti Termali e dove trovarle; Death Stranding, un dettaglio delle sorgenti termali che forse v'è sfuggito; La data di uscita di Death Stranding 2 On the Beach è decisa, ma Kojima non la vuole dire ancora.

Death Stranding 2: Come sbloccare le Sorgenti Termali - In Death Stranding 2, le sorgenti termali sono luoghi fondamentali per aiutare Sam a recuperare energia, ottenere bonus temporanei, sbloccare due trofei nascosti e attivare un sistema di ... Riporta techgaming.it

Death Stranding 2: come scavare le Sorgenti Termali e dove trovarle - In Death Stranding 2 le Sorgenti Termali sono nuovi punti d'interesse segreti legati a una missione nascosta: vediamo come scavarle e dove trovarle tutte. Come scrive msn.com