Serie A | comincia il duro lavoro Test atletici a inizio settimana

Ora. La preparazione atletica e i test fisici sono il primo passo per affrontare con grinta e determinazione la sfida che ci attende: la nuova stagione di Serie A 2025/26. È il momento di mettere in campo impegno, passione e strategia, perché il calcio italiano si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo.

Le vacanze dei calciatori hanno una durata differente. Per quelli del Pisa, siamo giunti agli sgoccioli. Quello che parte oggi si tratta dell'ultimo fine settimana di ferie prima dell'inizio della nuova stagione. Sì, dalla prossima, infatti, inizieranno ufficialmente i lavori per la stagione 202526. La Serie A tanto sognata, di cui molto si è parlato, non è più un dolce futuro, ma un concreto presente, per il quale è necessario lavorare sin da subito. I calciatori sono oramai rientrati in città per godersi gli ultimissimi giorni liberi. Moreo già nei giorni scorsi si è rilassato in famiglia al mare a Marina di Pisa, Nicholas Bonfanti (il cui futuro è ancora incerto, difficile la permanenza in nerazzurro) a Forte dei Marmi, mentre Canestrelli ha assistito alla laurea di una familiare.