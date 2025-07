Zenless Zone Zero | Tutte le novità dell’aggiornamento 2.1

Preparatevi a vivere un'estate all'insegna dell'avventura con Zenless Zone Zero! L'aggiornamento 21, intitolato “L’Impeto delle Onde”, porta novità entusiasmanti: nuovi capitoli, aree inesplorate, personaggi S-Rank e molto altro. Dal 16 luglio 2025, i Proxy potranno immergersi in un'esperienza ricca di emozioni, sfide e sorprese. Scopriamo insieme tutte le novità di questa imperdibile evoluzione del gioco!

HoYoverse è pronta a inaugurare l'estate in grande stile con il lancio ufficiale della Versione 2.1 di Zenless Zone Zero, intitolata "L'Impeto delle Onde". Disponibile dal 16 luglio 2025, questo importante aggiornamento introduce nuovi capitoli narrativi, due aree esplorabili inedite, personaggi giocabili S-Rank, eventi stagionali, modalità PvP e ottimizzazioni tecniche per offrire ai Proxy un'estate indimenticabile tra relax e battaglie ritmate. Esplora Sailume Bay e Fantasy Resort, tra misteri e vacanze. L'aggiornamento apre le porte a Sailume Bay, una baia suggestiva situata sotto le scogliere di Failume Heights, dove la fazione Porcelumex avvia una delicata indagine di sicurezza per contenere il caos generato dagli Esaltati.

