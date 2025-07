Strautmanis per La T Gema. Come vice arriva... Niccolai.

In casa La T Tecnica Gema Montecatini si intensificano le novità di mercato, portando entusiasmo e nuove prospettive alla squadra. Dopo le conferme di Luca Infante e coach Marco Andreazza, la società annuncia con entusiasmo i nuovi arrivi di Andrea Bargnesi e Francesco Fratto, pronti a rafforzare il roster sotto la guida del tecnico di Montebelluna. La stagione si preannuncia avvincente: scopriamo insieme come questi innesti potranno fare la differenza!

Dopo le conferme, in casa La T Tecnica Gema Montecatini piovono gli annunci sul fronte nuovi arrivi. Il club di Alessandro Lulli, dopo le ufficialità di Luca Infante dietro la scrivania e di coach Marco Andreazza in panchina, ha reso pubbliche le prime due new entry del roster che avrà a disposizione il tecnico di Montebelluna. Si tratta di Andrea Bargnesi, play di 24 anni e Francesco Fratto, alacentro di 34 anni, i quali si ricongiungeranno con l’allenatore veneto dopo aver fatto per due anni e mezzo le fortune della Libertas Livorno, squadra con cui tutti e tre hanno raggiunto la promozione in A2 nel 2023-2024 e dalla quale Andreazza è stato esonerato lo scorso febbraio, con la doppia L in piena bagarre salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it