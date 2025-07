E’ entrato e mi ha violentata di notte L’accusa choc di una minorenne

Una giovane minorenne di Grosseto, dopo anni di silenzio, decide di rompere il suo silenzio e denunciare un episodio terribile che ha segnato profondamente la sua vita. La sua testimonianza rappresenta un grido di aiuto, un appello a tutte le istituzioni e alla società affinché si faccia luce su un gesto ignobile e si agisca con fermezza contro ogni forma di violenza. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza di ascoltare e proteggere i più vulnerabili.

Grosseto, 5 luglio 2025 – Un grido d’aiuto. Che si era tenuta dentro per così tanto tempo, per paura di non essere creduta. Troppo tempo. Fino a quando non ce l’ha piĂą fatta ed è sbottata. Ha raccontato una prima volta all’interno della comunitĂ per ragazzi problematici dove vive. Poi il malore a scuola, in un istituto superiore della cittĂ . Da qui è partito tutto. Per due volte la quindicenne ha tentato di tirare fuori quanto subito. Ma all’inizio pare che nessuno le abbia creduto prima che le forze dell’ordine aprissero un’inchiesta per violenza sessuale. Lei, appena quindicenne, che vive in una comunitĂ per ragazzi svantaggiati della Maremma, ha raccontato di essere stata abusata da un coetaneo durante la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it