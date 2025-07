I ciclisti empolesi in Friuli

I ciclisti empolesi si preparano ad affrontare un emozionante fine settimana in Friuli, dove i Campionati Italiani Giovanili si svolgono a Gorizia. Tra sabato e domenica, le sei squadre toscane, tre maschili e tre femminili, sfideranno i migliori talenti nazionali nelle diverse discipline. È un’occasione imperdibile per mettere in mostra il talento toscano e vivere momenti di grande adrenalina nel panorama ciclistico italiano. Oggi sono in programma i due campionati italiani…

Il primo del mese di luglio è un fine settimana ciclistico dedicato ai Campionati Italiani Giovanili in programma tra oggi, sabato e domani domenica. Le gare si svolgono a Gorizia in Friuli-Venezia Giulia e la Toscana sarà rappresentata nelle sei prove tricolori, tre nel settore maschile e altrettante in quello femminile, dalle sei formazioni selezionate dai tecnici regionali di categoria. Oggi sono in programma i due campionati italiani femminili esordienti del primo e del secondo anno, e quello delle allieve. Tra le donne del primo anno fa parte della squadra toscana Giovanna Conte del " Velo Club Scuola Ciclismo Empoli " mentre tra quelle del secondo anno appartenenti al " Team Fabiana Luperini " saranno al via la neocampionessa regionale Olivia Giovannetti, vincitrice del titolo domenica scorsa a Greve in Chianti, Vittoria Donno e Anastasia Ferri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I ciclisti empolesi in Friuli

In questa notizia si parla di: friuli - ciclisti - empolesi - campionati

I ciclisti empolesi in Friuli; Ciclismo. Campionato cronometro allievi. Edoardo Agnini è bronzo in Friuli; Prossime Gare dal 2 Dicembre al 8 Dicembre 2024.

I ciclisti empolesi in Friuli - Infine e non poteva essere diversamente, sono ben quattro gli allievi selezionati della Iperfinish di Fucecchio. Secondo lanazione.it

TUTTO PRONTO PER I CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI GORIZIA - Mathieu Van der Poel ha già vestito la maglia gialla e ha già ottenuto vittoria di tappa al Tour. Riporta tuttobiciweb.it