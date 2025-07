Quasi mille chilometri in otto tappe 154 iscritte per 22 team | al via da domani fino al 13 luglio il prestigioso Giro d’Italia Women 2025 La campionessa e maglia numero 1 Elisa Longo Borghini ci racconta la fatica la gioia i dolori di uno sport che sembra individuale ma poggia sulla forza di tutte

Domani prende il via il Giro d’Italia Women 2025, un’emozionante avventura di quasi mille chilometri suddivisi in otto tappe, con 154 iscritte e 22 team pronti a sfidarsi. La campionessa Elisa Longo Borghini, maglia numero 1, ci svela i segreti di uno sport che, pur sembrando individuale, si basa sulla forza collettiva. Un racconto di fatica, gioia e determinazione che ci ispira ad andare oltre ogni limite.

C icliste del Giro d'Italia Women 2025. La numero 1 è il ritratto della serenità, se non addirittura della felicità. «Ogni volta che salgo in bici, sono in pace con il mondo e con me stessa». Elisa Longo Borghini ha 33 anni e una collezione di vittorie che nessun'altra donna italiana, forse neppure Maria Canins, può vantare: due bronzi olimpici, un argento e cinque bronzi mondiali, un oro, un argento e tre bronzi europei, 12 titoli nazionali, due Giri delle Fiandre, una Parigi-Roubaix, due Frecce del Brabante, una Strade Bianche, un Giro d'Italia Women, quello di un anno fa.