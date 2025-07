Ratatan rinviato a data da destinarsi | L’erede di Patapon prende tempo per migliorarsi

Gli appassionati di Patapon dovranno attendere ancora un po', poiché il tanto atteso Ratatan, successore spirituale del celebre rhythm game, ha subito un rinvio a data da destinarsi. Dopo aver ascoltato i feedback della demo su Steam, lo studio Ratata Arts, guidato dal creatore Hiroyuki Kotani, lavora intensamente per perfezionare questa nuova avventura roguelike ritmica. Rimanete sintonizzati: l’attesa promette grandi emozioni!

I fan di Patapon, l'iconico rhythm game per PSP, dovranno ancora pazientare prima di tornare a combattere al ritmo dei tamburi. Ratatan, il suo successore spirituale diretto, ha ufficialmente subito un rinvio a data da destinarsi. Lo ha annunciato lo studio Ratata Arts, guidato proprio da Hiroyuki Kotani, padre di Patapon, dopo aver analizzato i numerosi back ricevuti dalla demo gratuita lanciata su Steam a giugno 2025. Un roguelike ritmico ambizioso, ma ancora acerbo. A differenza del suo predecessore, Ratatan propone una struttura decisamente più complessa e moderna: si tratta di un roguelike rhythm action game, pensato per essere giocato sia in solitaria che in multiplayer cooperativo online fino a 4 giocatori.

