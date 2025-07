I designer di punta di adidas hanno finalmente unito le forze.

Ora, adidas fa il suo grande ingresso nel mondo delle collaborazioni durature, unendo i talenti dei suoi designer più innovativi. Mentre molte partnership sono destinate a scomparire dopo un breve deadlin e, questa promette di diventare un punto di riferimento nel panorama sneakers. Con un approccio che combina creatività e visione a lungo termine, adidas si prepara a rivoluzionare l’industria, portando avanti un progetto che si svilupperà nel tempo.

La maggior parte delle collaborazioni nel mondo delle sneaker vanno e vengono: progetti lampo pensati per generare un po' di hype e poi sparire nel nulla. Di tanto in tanto, però, emerge una partnership a lungo termine nel mutevole universo delle calzature sportive, una che porta frutti costanti e si sviluppa magnificamente nel tempo. Nike e Jun Takahashi di Undercover ci sono riusciti con il loro progetto Gyakusou, attivo da oltre un decennio. Allo stesso modo, Asics e Kiko Kostadinov sono una combinazione brillante. Ma forse nessun brand di sneaker può vantare un gruppo di collaboratori ricorrenti tanto vario e curato quanto adidas, e durante la Paris Fashion Week della scorsa settimana, un trio di essi — Willy Chavarria, Wales Bonner e Yohji Yamamoto —ha brillato in modo eccezionale.