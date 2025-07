Fdi fa a pezzi la sinistra | il sondaggio che stravolge gli scenari

Il panorama politico italiano si scuote con un sondaggio che mette in luce la forza del governo Meloni, confermando Fratelli d’Italia come primo partito con il 30,1%. In un contesto internazionale turbolento e tra polemiche con magistratura e opposizioni, la coalizione di governo mostra una salute sorprendente. La crescita costante e la fiducia degli italiani rivelano un quadro politico più solido che mai, destinato a influenzare gli scenari futuri...

Il governo Meloni si conferma il più solido e stabile d’Europa, godendo di un’ampia fiducia tra gli italiani, secondo il sondaggio Dire-TECNÈ del 2-3 luglio. Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 30,1% delle preferenze, in lieve crescita (+0,1% in una settimana, +0,4% in un mese), nonostante un contesto internazionale complesso e polemiche con magistratura e opposizioni. La coalizione di governo mostra ottima salute: Forza Italia sale all’11,1% (+0,1%), mentre la Lega scende leggermente all’8,5% (-0,1%). ge:kolumbus:liberoquotidiano:43206433 Il Partito Democratico, secondo con il 21,6%, registra un calo (-0,3% in una settimana, -0,2% in un mese), seguito dal Movimento 5 Stelle al 12% (+0,1% settimanale, -0,3% mensile). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fdi fa a pezzi la sinistra: il sondaggio che stravolge gli scenari

In questa notizia si parla di: sondaggio - pezzi - sinistra - stravolge

Fdi fa a pezzi la sinistra: il sondaggio che stravolge gli scenari | .it; Giorgia Meloni, lo sfregio a Manfredonia: foto imbrattata e insulti | .it; Festa 4 luglio a Villa Taverna con Meloni, Salvini, Tajani, La Russa e Fertitta. Lo speciale | .it.

Il sondaggio stravolge i piani della sinistra: ecco per chi voteranno i 18enni - Il sondaggio, infatti, ha rilevato che tra i 18 e i 21 anni i giovanissimi non sembrano particolarmente interessati al voto: il 50% di loro non sa se voterà oppure preferisce non sbilanciarsi su ... Si legge su ilgiornale.it

Centrodestra a valanga, sinistra a pezzi: cosa dice l'ultimo sondaggio - Gli italiani apprezzano l'operato del governo: il centrodestra continua a crescere e sale al 45%. Lo riporta ilgiornale.it