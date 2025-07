Calciomercato Inter | 100 milioni dalle cessioni così si finanziano questi 3 colpi

Il calciomercato dell’Inter sta vivendo un momento strategico: con 100 milioni provenienti dalle cessioni, la società punta a rinforzare la squadra di Chivu con tre colpi chiave. L’obiettivo è colmare le lacune e rendere la rosa più competitiva, mantenendo uno sguardo attento alle opportunità di mercato. Ecco come l’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando deciso verso la prossima stagione.

che servono per rinforzare la squadra di Chivu. Il calciomercato Inter ha un piano chiaro per il mercato estivo: servono ancora due o tre giocatori per completare la rosa a disposizione di Chivu. Le priorità sono un difensore centrale giovane che possa crescere alle spalle di Acerbi e De Vrij, un quinto attaccante con caratteristiche da seconda punta-trequartista, e soprattutto un centrocampista centrale di alto livello per sostituire Hakan Calhanoglu, la cui partenza sembra ormai certa. Un tesoretto da 100 Milioni: le cessioni dei big. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter: 100 milioni dalle cessioni, così si finanziano questi 3 colpi

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - milioni - cessioni

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

? Secondo il Corriere dello Sport l'Inter ha due modi per arrivare Ederson, valutato 60 milioni. Il primo è aspettare l'estate 2026, il secondo è incassarne 50 da queste due cessioni LEGGI LA NEWS NEL PRIMO COMMENTO ##INTERNEWS24 Vai su Facebook

Milan forte su Retegui. Juve-Vlahovic, è scontro. Inter: ultimatum a Calhanoglu; Atalanta, c'è anche Ruggeri tra le cessioni record; La strategia dell’Inter passa ora dalle possibili cessioni: occhio non solo su Calhanoglu.

Calciomercato, acquisti, cessioni e trattative: la Juve accoglie David ma resta il rebus Vlahovic, tensione in casa Inter e il Milan sogna Retegui - FIRSTonline - Acquisti e cessioni, per le big del calcio italiano è tempo di tuffarsi sul mercato: dall'Inter alla Juve passando per Milan, Roma, Napoli e Lazio, ecco cosa bolle in pentola tra offerte e trattative ... msn.com scrive

Sorpasso Inter sulla Juventus: il tesoretto da 40 milioni sblocca l’affare - 20 milioni di euro e soprattutto la partenza di Frattesi all’estero per una cifra vicino ai 40 milioni di euro, allora Marotta e Ausilio avrebbero la ... Secondo calciomercato.it