PALINSESTI 13-19 LUGLIO 2025 | LA GUIDA TV COMPLETA RAI MEDIASET LA7 TV8 E NOVE

Se sei alla ricerca della guida TV definitiva per la settimana dal 13 al 19 luglio 2025, sei nel posto giusto! Scopri palinsesti ricchi di emozioni, intrattenimento e appuntamenti imperdibili su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d. Preparati a pianificare ogni serata con i programmi più amati e le novità più interessanti. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere nemmeno un istante di questa settimana televisiva!

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 13 al 19 luglio 2025 Rai1 D: Imma Tataranni 2 (38) R L: Noos: L'Avventura della Conoscenza M: La Partita del Cuore M: Pranzo di Ferragosto G: Don Matteo 13 (910) R V: Semplicemente Fiorella R S: Dalla Strada al Palco R Canale 5 D: Mondiale per Club finale L: Battiti Live (25) M: La Notte Nel Cuore 1ªTv M: Sissi 4 (12) new G: Temptation Island (37) V: Vanina Guarrasi (24) R S: Ciao Darwin 9: Giovanni 8.7 (210) R Altre segnalazioni Dal 1407, ore 14:05 – L'Allieva Altre segnalazioni Dal 1407, ore 20:35 – La Ruota della Fortuna Rai2 D: Facci Ridere (33) L: Elsbeth 2 1ªTv M: Mad in Italy R M: Rocco Schiavone 3 (24) R G: V: S: Nel Segno del Giallo 1ªTv Italia 1 D: Sarabanda Celebrity L: Chicago P.

