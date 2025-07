Usa inondazioni in Texas | almeno 24 morti e almeno 23 ragazze disperse

Le inondazioni nel Texas hanno causato una tragedia senza precedenti: almeno 24 vittime e 23 ragazze disperse, dopo che il fiume Guadalupe è esondato nella contea di Kerr, sommergendo un’area di campi estivi. Le autorità descrivono questa calamità come “devastante e mortale”, sottolineando la drammatica emergenza in corso. La comunità si stringe per affrontare questa emergenza e sperare in un esito positivo per i dispersi.

