Saldi al via stasera la notte bianca Il fine settimana dell' Antiquaria

Un weekend imperdibile ancor più brillante con i saldi estivi, la notte bianca e l’Antiquaria di luglio ad Arezzo. L’atmosfera si infiamma tra negozi aperti fino a notte, mercatini d’antiquariato e shopping sotto le stelle: un’occasione unica per rinnovare il guardaroba e scoprire tesori nascosti. Preparatevi a vivere un fine settimana all’insegna dello shopping, del divertimento e dell’arte. Una festa che trasformerà il cuore della città in un vero e proprio palcoscenico di emozioni e occasioni imperdibili.

Arezzo, 5 luglio 2025 – Un weekend prezioso quello che inizia per il commercio cittadino. Partono oggi i saldi estivi e si apre il fine settimana dell'Antiquaria di luglio. Sulle svendite di stagione soffierà stasera anche la notte bianca del commercio che torna insieme all'isola pedonale del centro per spronare gli acquisti. Appuntamento stasera con lo Shopping sotto le stelle che segnerà l'inizio dei sessanta giorni di svendite estive. Una notte che unirà acquisti a prezzi ribassati, ma anche spettacoli, gusto e intrattenimento. Obiettivo attirare quanti più clienti possibili intorno ai negozi e lanciare la maratona dello shopping. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi al via, stasera la notte bianca. Il fine settimana dell'Antiquaria

