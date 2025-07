Microsoft sotto accusa | un produttore Xbox consiglia l’uso dell’IA ai licenziati

In un momento di grande tensione e incertezza, l'ambiente di Microsoft e Xbox Game Studios si agita ancora di più. Matt Turnbull, veterano di titoli come Crackdown 3 e Forza Motorsport, ha pubblicato su LinkedIn un messaggio che ha sollevato polemiche: consigliare ai licenziati di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per superare il trauma. Una scelta che ha aperto un dibattito acceso sul rispetto e la sensibilità nel settore videoludico, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il passo successivo.

In un momento già segnato da tensione e amarezza, l'ambiente attorno a Microsoft e Xbox Game Studios si è ulteriormente infiammato dopo che Matt Turnbull, executive producer con una lunga esperienza in titoli come Crackdown 3, State of Decay 2 e Forza Motorsport, ha pubblicato un controverso messaggio su LinkedIn. L'intento era forse di offrire supporto, ma il consiglio di usare strumenti di intelligenza artificiale per superare il trauma del licenziamento ha provocato una reazione durissima, tanto da costringerlo a cancellare il post.

