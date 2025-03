Oasport.it - Ginnastica ritmica, l’Udinese vince la seconda tappa di Serie A1. Sofia Raffaeli guida Fabriano

ha vinto ladellaA1 di, imponendosi a Forlì con il punteggio di 110.501. A trascinare il sodalizio friulano, che tre settimane fa aveva chiuso al secondo posto nella prova d’apertura disputata a Chieti, è stata una splendida Tara Dragas (28.000 al nastro e 28.767 al cerchio), sostenuta da Gaia Mancini (26.467) e Isabelle Tavano (27.267).si è migliorata dopo gli errori commessi in terra abruzzese e dalla settima posizione è risalita fino al terzo gradino del podio (108.733): are le Campionesse d’Italia è stata(30.117 alle clavette per il bronzo olimpico sul giro completo, spalleggiata da Alice Taglietti (23.517 al nastro), Anna Piergentili (25.483 alla palla) e Anna Vasilenko (27.617 al cerchio).A sopravanzare le marchigiane è stata la brillante Armonia D’Abruzzo di Chieti,con 108.