A 32 Via dei Birrai la certificazione di Slow Brewing

Sono passati quasi 20 anni da quel 2006, quando Fabiano Toffoli, Loreno Michielin e Alessandro Zilli, amici e soci, decisero di andare controcorrente: i tre unirono forze, ingegni imprenditoriali e passione per la natura scegliendo di proporre birre italiane di altissimo profilo e con filiera basata su logiche ecocompatibili, puntando su un binomio vincente: qualità artigianale del prodotto e approccio di stampo industriale che garantisce un perfetto controllo dei processi di produzione. Ora, a ribadire che quella di 32 Via dei Birrai è stata una scommessa vincente è stato il giudizio indipendente di Slow Brewing, che ha certificato come tutte le birre prodotte dall’azienda di Pederobba siano di qualità superiore, tanto da fregiare nuovamente del prestigioso marchio di “Qualità superiore certificata - Slow Brewing”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A “32 Via dei Birrai“ la certificazione di Slow Brewing

In questa notizia si parla di: birrai - certificazione - slow - brewing

PREMI E RICONOSCIMENTI - 32 Via dei birrai conquista la certificazione Slow Brewing. Il segreto del birrificio? Qualità artigianale e controllo industriale. #horeca #foodservice #birrificio https://horecanews.it/nuovo-traguardo-per-32-via-dei-birrai-certificata-sl Vai su X

A “32 Via dei Birrai“ la certificazione di Slow Brewing; Theresianer, rinnovata la certificazione Slow Brewing: “più tempo al birraio, più gusto alla birra”; Nuovo traguardo per 32 Via dei Birrai certificata Slow Brewing.

Nuovo traguardo per 32 Via dei Birrai certificata Slow Brewing - 32 Via dei Birrai conquista la certificazione Slow Brewing. Riporta horecanews.it

32 Via dei Birrai, ancora certificazioni Slow Brewing - Dopo Curmi e Oppale, anche Audace e Tre + Due si aggiungono alla lista di Birre 32 Via dei Birrai che hanno ottenuto la certificazione Slow Brewing. Si legge su jamesmagazine.it