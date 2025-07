Napoli addio Osimhen | niente ritiro Si tratta con il Galatasaray ma il PSG resta vigile

"> Il nigeriano ha inviato un certificato medico e non si presenterĂ a Castel Volturno. Lucca e Darwin Núñez le opzioni per sostituirlo Victor Osimhen non vestirĂ piĂą l’azzurro. Lo scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, spiegando come l’attaccante nigeriano abbia inviato ieri al Napoli un certificato medico che gli eviterĂ la partecipazione al raduno di Castel Volturno e al successivo ritiro di Dimaro. Un addio giĂ scritto, che si sta concretizzando in queste ore: il futuro del centravanti sembra indirizzato verso Istanbul, destinazione Galatasaray, ma la trattativa non è ancora chiusa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

