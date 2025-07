Tour de France 2025 | il borsino dei favoriti dopo la prima settimana È sfida a due per il titolo lotta per il podio

Dieci giorni entusiasmanti, corse a velocità folli. Non ci sono state le grandi salite fino ad ora al Tour de France 2025, ma in ogni caso non è mancato lo spettacolo alla Grande Boucle. Al comando troviamo Ben Healy, abile a sfruttare due fughe, ma vogliamo concentrarci sulla lotta per la classifica generale. La Maglia Gialla sembra essere chiusa a due corridori: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo sloveno è stato leader ed ha guadagnato su tutti, soprattutto a cronometro: era il favorito e ora lo è ancor di più. A sfidarlo il danese: sofferenza nella prova contro il tempo, mentre in salita non ha praticamente mai perso nulla dal rivale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. È sfida a due per il titolo, lotta per il podio

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarà vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

