La Carrera ‘salta’ la domenica di prove e sui social e in città si scatenano polemiche e insinuazioni. Un fine e un inizio settimana davvero surreali in riva al Sillaro, o per meglio dire sotto il Cassero, dove si sarebbe dovuta vivere domenica sera la terza giornata di prove nel centro storico in vista dell’edizione 2025 della Carrera. Sì perché le venti macchinine (numero record) che si sfideranno la seconda domenica di settembre, in realtà, sono rimaste ferme ‘ai box’ per una ragione sulla quale, l’indomani, l’organizzazione (in capo alla Pro Loco) e l’Associazione Club Carrera concordano: "C’è stata un’incomprensione nella comunicazione, poi visto l’orario che si era fatto è stato unanimemente deciso con i team di non iniziare le prove, dandoci appuntamento per mercoledì (domani, ndr)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carrera, sono saltate le prove: "Si tratta di un’incomprensione"