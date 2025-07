Dazi scatta l’allarme | Tempesta perfetta sull’export pisano

"Le misure protezionistiche annunciate al 30% non suonano come una semplice minaccia, ma come una sentenza che potrebbe avere ripercussioni catastrofiche sul tessuto produttivo toscano e pisano, rendendo non solo urgente, ma assolutamente necessaria una strategia aggressiva di diversificazione dei mercati e un rafforzamento drastico della competitivitĂ internazionale delle nostre imprese". A lanciare l’allarme è il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi. La potenziale reintroduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti preoccupa anche il comparto produttivo pisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dazi, scatta l’allarme: "Tempesta perfetta sull’export pisano"

In questa notizia si parla di: dazi - allarme - pisano - scatta

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dell’area euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.

La guerra dei dazi presenta il conto. La BCE vede nero e lancia l’allarme: “Le prospettive di espansione dellarea euro si sono deteriorate” - La guerra dei dazi globale lanciata dal presidente americano Donald Trump presenta il conto. A lanciare l’allarme è la Banca Centrale Europea (BCE), secondo cui l’economia dell’area dell’euro “ha acquisito una certa capacità di tenuta agli shock mondiali, ma le prospettive di espansione si sono deteriorate a causa delle crescenti tensioni commerciali”.

Mercati finanziari a rischio collasso: l'allarme di Joachim Nagel sui dazi USA - I mercati finanziari erano "prossimi al collasso" dopo gli annunci sui dazi degli Stati Uniti ad aprile, evidenziando la loro vulnerabilitĂ a politiche economiche irregolari.

Dazi, scatta l’allarme: Tempesta perfetta sull’export pisano; Trump, i dazi pesano su Lucca per 167 milioni: seconda più colpita in Toscana; Punture di siringhe alle spalle, ora scatta la psicosi: ritorna l'allarme per il needle sparking.

Allarme dazi: Pisa tra le province più esposte alla stretta americana - La potenziale reintroduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti pende come una ... Riporta gonews.it

Dazi Usa, allarme Cisl per la Città metropolitana di Firenze - "La capacità di esportare, finora fiore all'occhiello dell'area metropolitana fiorentina, per colpa dei dazi statunitensi rischia di diventare ... Scrive piananotizie.it