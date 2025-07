Nuove strategie | Pianificazione unica con l’IA

Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, perché è importante questo protocollo? "Perché finalmente avremo un gruppo di lavoro unico tra i grandi attori della città . Significa conoscersi, parlarsi in anticipo, programmare bene. Ogni istituzione ha sempre avuto un suo calendario, ora potremo condividerlo e costruire una proposta coerente. Niente più eventi sovrapposti, ma una distribuzione intelligente lungo tutto l’anno". Quali obiettivi pratici vi ponete? "Conoscere per tempo gli eventi principali per costruire sinergie. Organizzare l’accoglienza nei periodi di punta, coordinare la promozione per essere più efficaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

