E’ finito un incubo per molte persone da alcuni anni finiti sotto i riflettori per una vicenda giudiziaria che all’epoca fece scalpore e passata agli onori delle cronache come l’inchiesta della magistratura sul caro estinto. Una decina le persone coinvolte fra titolari di imprese funebri, dipendenti Asl, medici e infermieri. In sostanza l’accusa sosteneva, riassumendola in estrema sintesi, che alcune delle persone indagate all’ospedale Versilia o alla casa di cura Barbantine indirizzavano i familiari delle vittime verso determinate imprese funebri. Tutti assolti però gli imputati o prosciolti dalle accuse principali che erano, a seconda dei casi, abuso d’ufficio e corruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inchiesta ‘Caro estinto’. Tutti assolti o prosciolti. Cadono i reati principali

