Il dispiegamento da parte di Marines degli Stati Uniti di una batteria missilistica a medio raggio NMESIS, sistema di interdizione navale equipaggiato con missili anti-nave, nello Stretto di Luzon rappresenta non soltanto il primo dispiegamento di missili “ ship-killer ” americani in una posizione strategica della catena di isole che emergono tra le Filippine e Taiwan – la terra emersa che preoccupa gli analisti militari di tutto il mondo per la sua delicata condizione di “isola contesa” dall’influenza (e gli interessi) di Washington e dalla formale (quanto indesiderata) appartenenza a Pechino – ma una prospettiva di come potrebbe svolgersi un conflitto nei mari del Pacifico al tempo dei missili anti-nave. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Cos'è NMESIS: il sistema di missili anti-nave che potrebbe difendere anche Taiwan