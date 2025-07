Consorzio Vino Chianti sui dazi Usa | Bene la trattativa da parte dell’Ue

"Davanti alla possibilità di dazi fino al 30% sui prodotti agroalimentari italiani, incluso il vino, serve una reazione concreta e orientata al futuro. È inutile piangersi addosso: va vista come l’occasione per accelerare una nuova strategia di export, che punti su mercati alternativi e più stabili". Così Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti docg, in relazione alla lettera del presidente Usa Donald Trump sui dazi che dovrebbero entrare in vigore dal primo agosto e alla volontà dell’ Unione Europea di avviare subito una trattativa. "Apprezziamo l’orientamento dell’ Unione Europea ad aprire una trattativa con gli Stati Uniti, mercato fondamentale per il vino italiano, senza innescare una guerra di dazi e controdazi – spiega Busi – ma non possiamo continuare a rincorrere gli annunci che arrivano da oltreoceano e che cambiano ogni giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consorzio Vino Chianti sui dazi Usa: "Bene la trattativa da parte dell’Ue"

