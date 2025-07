Un’esperienza di camminata nordica in compagnia, la sera, a Seregno. È la “ Nordic Walking Night “ che si terrà domani dalle 20.30 nei quartieri San Salvatore e Dosso, organizzata dal Gruppo Camosci Seregno. Alla luce della luna ci si muoverà camminando con i bastoncini da nordic walking: il ritrovo è fissato in via Montello 187, verranno distribuiti i bastoncini, ci sarà un riscaldamento collettivo con maestri e istruttori e alle 21 partirà la camminata. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al 339.54.96.545 o scrivendo a [email protected]. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nordic Walking al chiaro di luna