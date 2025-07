Continuano i concerti al Parco Delle Caserme Rosse con BOnsai. L’ospite di stasera (alle 20.30), sarĂ la leggenda del basso Marcus Miller. Soprannominato "superman of soul", due Grammy vinti, è considerato uno dei maestri del funk per il suo stile personale. Nato a Brooklyn il 14 giugno 1959, tra il 1981 e il 1982 conosce il suo idolo Miles Davis e riesce a lavorare con lui per diversi album, tra cui Tutu e Music from Siesta. Tra gli anni Ottanta e i Duemila pubblica diversi album solisti, tra cui The Sun Don’t Lie, Tales e M², che gli permette di vincere il Grammy come miglior album di jazz contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - bologna