Un tavolo aperto per accendere i riflettori sul tema dell’autorecupero dei beni comuni. L’appuntamento è fissato per questa sera con inizio alle 21 in piazza Mino Maccari, al Cinquale di Montignoso. "Andiamo avanti. Apriamo questo confronto pubblico – spiegano gli attivisti del Collettivo Casa Rossa – In attesa dell’istituzione dell’Osservatorio, il Comune di Montignoso ha avviato un percorso di formazione sui Beni Comuni insieme all’associazione Comunità Interattive. Come Collettivo Casa Rossa, siamo stati invitati a condividere la nostra esperienza di autorecupero e a riflettere sul valore dell’autogestione come pratica per costruire comunità , legami e nuovi immaginari perché, nei fatti, la Casa Rossa è già un Bene Comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontro al Cinquale sui beni comuni