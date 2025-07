Stai mangiando farina di grillo | non te ne accorgi ma è tutto scritto nell’etichetta I Leggi bene se c’è questa dicitura

Farina di grillo nei prodotti alimentari: cosa dice l’etichetta e perchĂ© non si deve avere alcun timore di consumarla Dal gennaio 2023, l’Unione Europea ha formalmente autorizzato l’uso della farina di grillo – tecnicamente definita polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus – come ingrediente alimentare. Questa decisione ha segnato una svolta nella produzione alimentare, aprendo la strada all’impiego di insetti in prodotti di largo consumo. Una scelta che guarda al futuro, dove sostenibilitĂ , efficienza e innovazione alimentare diventano centrali. Nonostante la normativa sia chiara, in molti in Italia continuano a guardare con sospetto alla farina di grillo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Stai mangiando farina di grillo”: non te ne accorgi, ma è tutto scritto nell’etichetta I Leggi bene se c’è questa dicitura

