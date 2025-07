Bando per l’ex Meccanò Un polo culturale nel cuore delle Cascine

È stato pubblicato ieri mattina e resterà aperto fino al 1 settembre il bando per selezionare l’ente o l’associazione del terzo settore per valorizzare lo spazio della ex discoteca Meccanò. L’obiettivo dell’avviso pubblico è quello di individuare un progetto condiviso di gestione dell’immobile e dell’area antistante per finalità culturali e sportive e con servizi al parco attraverso lo strumento della co-programmazione, con tante attività che lo rendano uno spazio culturale, sportivo e di servizi ai cittadini aperto tutti i giorni. "Il disegno delle nuove Cascine sta prendendo campo – ha detto la vicesindaca e assessora all’Ambiente, Paola Galgani – e mentre le ditte stanno ultimando gli interventi di riqualificazione dello chalet stiamo cercando il miglior progetto per utilizzarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

