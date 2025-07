L’estate pistoiese è entrata nel vivo e come da tradizione si avvicina anche l’appuntamento con uno dei momenti più attesi, quello della vestizione della statua di San Jacopo, collocata sulla facciata destra della Cattedrale di San Zeno. La cerimonia avrà luogo domani sera a partire dalle 21 e si svolgerà per la prima volta in notturna, preceduta da una processione che attraverserà le vie del centro storico, accompagnata da una sfilata in costumi d’epoca. Il rito rievoca l’antica tradizione legata alla figura del Santo Patrono. Il colore rosso del mantello simboleggia il martirio di San Giacomo, mentre il suo indossare un pesante abito in piena estate richiama una leggenda popolare pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Jacopo si fa bello di notte. Domani sera la vestizione. Il luglio pistoiese entra nel vivo