Vacanza da incubo Tre giovani umbri sedati e poi derubati con droga dello stupro

di Fabrizio Paladino Stavolta la droga dello stupro non è stata utilizzata per abusare qualche ragazza ma ha messo ko per ore tre giovani altotiberini derubati di tutto all’interno del loro appartamento durante una vacanza in Spagna. E sono state due sudamericane, rimorchiate poco prima durante una serata in discoteca, a far ingerire in un drink la sostanza ai tre, ignari di quanto stava avvenendo e, anzi, fino a quel momento consapevoli solo che quell’incontro poteva avere ben altri sviluppi. Invece, al loro risveglio quasi 20 ore dopo, gli altotiberini hanno fatto l’amara scoperta: dai portafogli erano spariti migliaia di euro e tutte le carte di credito, in parte già utilizzate successivamente dalle avvenenti ragazze le quali avevano fatto perdere da un bel pezzo le loro tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vacanza da incubo. Tre giovani umbri sedati e poi derubati con droga dello stupro

In questa notizia si parla di: vacanza - giovani - derubati - droga

