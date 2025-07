Trasporto pubblico in crisi | Rischiamo tagli ai servizi Serve una strategia su Atc

"Un segnale forte del malessere che attraversa un settore sempre più sotto pressione, eppure completamente ignorato nella scheda di presentazione del Documento unico di programmazione presentato odal Presidente della Provincia, in Consiglio provinciale". Così il consigliere provinciale Gianluca Tinfena sulla crisi del tpl che si tradurrà , venerdì, in uno sciopero di quattro ore. "È indispensabile una strategia sul tpl. La protesta dei lavoratori Atc è solo l’ultima spia di una crisi che rischia di esplodere nei prossimi mesi. I dipendenti temono, con buone ragioni, che nei prossimi due anni si vada incontro a un peggioramento delle condizioni di lavoro e della qualità del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasporto pubblico in crisi: "Rischiamo tagli ai servizi. Serve una strategia su Atc"

In questa notizia si parla di: crisi - strategia - trasporto - pubblico

" " “Il settore tessile e moda, pilastro storico del Made in Italy, oggi vive una crisi che richiede risposte immediate, mirat Vai su Facebook

Trasporto pubblico in crisi: mancano 10mila conducenti. E il Comune di Milano cerca nuovi autisti nei…; Facilitare i cambi di destinazione d’uso; presenta il bilancio di fine anno dell’Osservatorio Città Clima.

Crisi Amt, due settimane per un piano di rientro dall’emergenza finanziaria: le ipotesi - La partecipata chiama come consulenti i due professionisti che gestirono il concordato di Atp, l'ex azienda di trasporto provinciale. Riporta msn.com

Sciopero 23 maggio: trasporto pubblico in grave crisi - MSN - Anche chi si sposta in auto dovrà prevedere un aumento del traffico, soprattutto nelle grandi città. Come scrive msn.com