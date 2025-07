I tessuti d’eccellenza Loro Piana nel mirino | Lavoratori in nero

Solo tredici chilometri separano Baranzate dalla boutique Loro Piana nel Quadrilatero della moda, dove le pregiate giacche in cashmere prodotte in laboratori gestiti da cinesi nell’area industriale alle porte di Milano vengono vendute a un prezzo che oscilla tra 1.000 e 3.000 euro, con un "ricarico" per il brand tra i 1.000 e i 2.000 euro ricostruito attraverso documenti e testimonianze. Capi d’abbigliamento che Loro Piana avrebbe pagato 118 euro a uno degli intermediari, che a sua volta versava 80-86 euro a chi le produceva effettivamente, sfruttando i lavoratori. "Io pagavo alle societĂ cinesi 80 euro al pezzo se non facevano il taglio, 86 euro con il taglio – ha spiegato ai carabinieri un’intermediaria italiana –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I tessuti d’eccellenza. Loro Piana nel mirino: "Lavoratori in nero"

Lavoratori sfruttati, giacche da 100 euro vendute a 3mila: Loro Piana finisce in amministrazione giudiziaria - Il tribunale di Milano ha disposto la gestione temporanea per un anno della societĂ Loro Piana spa, marchio italiano del lusso controllato dal gruppo francese Lvmh.

I tessuti d’eccellenza. Loro Piana nel mirino: "Lavoratori in nero" - Il Tribunale di Milano: "Non ha impedito lo sfruttamento". Secondo quotidiano.net

Loro Piana, l'eccellenza italiana del lusso: dagli esordi fino all'accusa di "agevolare lo sfruttamento del lavoro", la storia - Loro Piana è un'azienda che opera nel settore dei beni di lusso, nota per la sua eccellenza nella lavorazione del cashmere, della vigogna e delle lane extrafini. Secondo ilmessaggero.it