Ecco il teatro tra follia e impegno Al via il festival Franco Enriquez

Un mese e mezzo di spettacoli, eventi e incontri. E’ quanto propone il Festival e Premio Nazionale ‘Franco Enriquez’, organizzati dall’omonimo Centro studi, che si terrà da oggi al 30 agosto a Sirolo. Il tema quest’anno è "Folli d’arte e d’amore". Si inizia questo pomeriggio (ore 19) in piazza Franco Enriquez con l’inaugurazione di ‘Vestire il teatro 2’, seconda parte della mostra dedicata alla grande scenografa Elena Mannini. I primi due appuntamenti, al Teatro Cortesi, hanno come protagonista Andrea Caimmi: ‘Il treno ha fischiato’ (venerdì), esito finale del laboratorio teatrale ‘Enriquezlab - Folli d’arte e d’amore’, e ‘Canterò d’Orlando’, rilettura dell’Orlando Furioso di Ariosto (il 25). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco il teatro tra follia e impegno . Al via il festival "Franco Enriquez"

